Un agent de la Guàrdia Civil, d?esquena, al costat d?un vehicle oficial / Imatge d?arxiu

Agents de la Guàrdia Civil , de forma conjunta amb Policia Nacional i Mossos d'Esquadra, han desmantellat un presumpte grup criminal itinerant especialitzat a cometre robatoris a empreses i sostreure camions de gran tonatge a diversos punts d'Espanya, ha informat aquest dilluns la Comandància de Madrid en una nota de premsa.

L?organització estava composta per vuit homes que van ser detinguts el 18 d?octubre com a resultat d?un operatiu desenvolupat a Madrid, Barcelona i Sevilla. Se'ls considera presumptes responsables de 37 fets delictius i el valor total dels efectes sostrets supera els quatre milions d'euros.

La investigació policial es va iniciar el mes de juny passat, quan es va tenir constància d'una sèrie de robatoris amb força que compartien característiques similars, tot i estar dispersos per tot Espanya.

El primer es va produir a la localitat d'Arganda del Rey quan aquest grup criminal va aconseguir sostreure una empresa, bicicletes per valor de 143.000 euros.

Tres mesos més tard, al setembre, a la localitat d'Alcázar de San Juan (Ciudad Real), la banda va robar productes de perfumeria valorats en 300.000 euros, mètode que van repetir tot just una setmana més tard en un establiment de perfumeria de Barcelona , on van sostreure perfums per valor de 350.000 euros.

Després de confluir les indagacions policials, els agents van realitzar una investigació conjunta i coordinada entre els tres cossos policials que va concloure que el grup criminal tenia un 'modus operandi' molt marcat: buscava establiments o camions de transport carregats amb productes amb un alt valor afegit i amb una fàcil sortida al mercat il·lícit com ara aparells informàtics, telefonia, roba, objectes relacionats amb l'esport i també perfumeria.

Un cop seleccionat l'objectiu, aquests individus sostreien vehicles --preferentment furgonetes o cotxes de gran cilindrada-- per dur a terme aquestes accions, recorrent, a vegades, a plaques de matrícula també sostretes per evitar ser detectats fàcilment.

Posteriorment, els integrants del grup criminal venien la seva càrrega amb diligència, i es desfeien ràpidament dels productes sostrets a través d'una àmplia xarxa de receptadors.

AMPLI DISPOSITIU CONJUNT A MADRID, BARCELONA I SEVILLA

Amb totes aquestes informacions i les investigacions realitzades, els agents dels tres cossos policials van establir un dispositiu el 18 d'octubre passat compost per una desena d'entrades i registres: cinc a domicilis de la ciutat de Madrid i en un magatzem a Torrejón de Velasco ( Madrid), tres a Barcelona i una a Sevilla.

Les entrades fetes en aquests tres punts van culminar amb la detenció dels vuit integrants del grup criminal. A més, també van ser arrestats tres individus més com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, ja que es va trobar abundant substància estupefaent, com cocaïna, haixix, marihuana i 8.000 pastilles de cocaïna rosa.

En suma, als diferents registres es van intervenir 12.000 euros en efectiu, diversos vehicles sostrets utilitzats per cometre els robatoris i gran quantitat de perfums relacionats amb aquests fets delictius.

Així mateix, els agents van capturar, entre altres efectes, diferents armes --de foc, elèctriques i blanques--, dispositius de geolocalització, un llançadestellos policial, una armilla reflectora policial i multitud d'instrumental utilitzat per a la consumació dels robatoris.

La investigació desenvolupada per Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra va permetre atribuir a aquest grup criminal un total de 37 fets delictius, passant els seus vuit membres a disposició de l'autoritat judicial, que en va decretar l'ingrés a la presó com a presumptes autors dels delictes de robatori amb força, sostracció de vehicle de motor i de plaques de matrícula, falsedat documental, contra la salut pública i pertinença a grup criminal.