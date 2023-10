Francisco Nicolás Gómez Iglesias / @EP

Aquest divendres passat, la Policia va detenir Francisco Nicolás Gómez Iglesias , més conegut com el 'Pequeño Nicolás', després de ser descobert utilitzant un carnet de conduir falsificat que li hauria proporcionat José Luis Huertas , un conegut 'hacker' de 19 anys, segons afirma El Món.

Gómez Iglesias s'enfronta ara a les acusacions per delictes relacionats amb la seguretat viària i la falsificació de documents. El seu arrest va tenir lloc gràcies a la col·laboració entre membres del Grup de Recerca Tecnològica de la Brigada Provincial de Granada i la Secció de Cibercriminalitat de la Policia Judicial de Madrid.

Nicolás utilitza el permís des del gener passat, que es presumeix que li va proporcionar Alcasec, el sobrenom de José Luis Huertas. Aquest últim ja va ser detingut el maig del 2022 per haver realitzat una intrusió a la pàgina web de la Direcció General de Trànsit (DGT) des del novembre del 2021 fins al març del 2022.

Per dur a terme aquesta infiltració, Huertas hauria fet servir dues identificacions del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI). Els agents afirmen que Alcasec, conegut per la seva notorietat des que als 15 anys va piratejar les pàgines web de Burger King, HBO i Bicimad (el servei de bicicletes públiques de Madrid) per regalar hamburgueses i claus d'accés, no només va distribuir carnets expedits per el sistema de la DGT entre els seus amics, sinó que també els va vendre a través de la xarxa social Telegram per un preu de 3.000 euros cadascun.