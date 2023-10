Fotografia d'arxiu de Mossos d'Esquadra @Mossos

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres 26 d'octubre passat un home de 25 anys que hauria presumptament robat a l'interior de fins a 28 cotxes a les comarques del Baix Llobregat i el Bages .

El presumpte lladre suposadament agafava el tren que sortia a última hora des de la localitat on vivia, Manresa, durant la nit forçava diversos vehicles a les diferents ciutats on es desplaçava, per després agafar el primer tren per la matinada per tornar a casa seva .