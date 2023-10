Foto d'arxiu d'Olot

Dimarts al matí, un nen de 8 anys ha resultat greument ferit després de ser atropellat per un vehicle mentre es dirigia a l'escola a Olot acompanyat de la seva mare. L'incident va tenir lloc al voltant de les 7.30 hores en un punt de l'avinguda del Morrot, a la capital de la Garrotxa.

Un automòbil va impactar contra el nen mentre creuava el carrer, i li va causar ferides que van requerir la seva hospitalització a l' Hospital Josep Trueta de Girona.

Els serveis d'emergència van mobilitzar múltiples patrulles de la Policia Municipal d'Olot i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El personal mèdic va proporcionar atenció immediata a la víctima, que va patir ferides greus, encara que en principi no posen en perill la vida. De moment, el nen ha quedat sota observació a l'Hospital, tal com ha afegit el Diari de Girona.



Pel que fa al conductor del vehicle, que es va aturar immediatament després de la col·lisió, les autoritats policials el van sotmetre a una prova d'alcoholèmia que va donar negatiu als resultats.

En aquest moment, s'estan indagant les circumstàncies precises que van portar a aquest accident, incloent-hi si el nen es va separar de la seva mare i va córrer cap al carrer en un punt on no havia de creuar, o si el conductor, per motius que requereixen aclariment, no va aconseguir percebre el nen a temps i evitar l'atropellament.