Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

Un taxista ha acceptat una condemna d'un any de presó --que no complirà per ser inferior a dos anys-- per un delicte d'agressió sexual en seguir una clienta fins al portal, arraconar-la contra la paret per besar-la i forcejar-la amb ella entrar a l'edifici demanant-li que el deixés entrar al seu pis per "passar-s'ho bé".

El judici estava previst per a aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona però s'ha tancat amb un acord entre acusació i defensa, amb què l'home ha reconegut l'agressió i també ha acceptat passar cinc anys en llibertat vigilada i una inhabilitació de 10 anys per qualsevol ofici que impliqui tenir contacte amb menors.

A l'acord s'ha tingut en compte que l'home ja ha pagat 3.000 euros com a indemnització a la dona, i com que la seva condemna de presó és inferior a dos anys el tribunal ha sentenciat que no haurà d'entrar a la presó amb la condició que no reincideixi durant els propers quatre anys.

SUSPENSIÓ DE CONDEMNA



La suspensió de la pena de presó també està condicionada a fer que el conductor segueixi un curs d'educació sexual, i el tribunal li ha advertit que si l'incompleix o reincideix és "probable" que hagi d'entrar a la presó.

L'agressió va ser la matinada de l'1 de març del 2022 i, abans de tancar l'acord amb la defensa, la Fiscalia reclamava una pena de dos anys de presó per aquest delicte.