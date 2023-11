La Guàrdia Civil, atenent l?escalador accidentat. Foto: Guàrdia Civil

Un escalador, de 25 anys i nacionalitat francesa, ha resultat ferit després de caure des d'una altura de 20 metres a prop del cim de Monrebei, al terme municipal oscenc de Viacamp i Litera. Ha estat traslladat a l'Hospital San Jorge amb traumatismes múltiples.

Després de l'accident, es va activar el Grup de Rescat i Intervenció a Muntanya de la Guàrdia Civil (GREIM) de Benasc i Osca i el metge del 061, que es van dirigir en vehicle oficial i després a peu a la recerca del grup, segons han informat des de la Comandància d'Osca.

Al voltant de la 01.00 hores de la matinada de l'1 de novembre, s'han localitzat els escaladors, en punt situat a uns 80 o 100 metres a la vertical de la paret, accedint-hi des de la part alta de la via.

El ferit va ser atès in situ pel personal sanitari i evacuat amb els seus acompanyants, pujant la paret fins a una zona on l'aeronau els pugui traslladar. L'evacuació ha començat a les 05.30 hores per part de la Unitat Aèria d'Osca.

Els acompanyants de l'accidentat són dos homes també de nacionalitat francesa de 31 i 23 anys.