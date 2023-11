Foto: Ai. de Blanes

La Policia Local de Blanes ha informat, aquest dijous 2 de novembre, de la troballa del cos sense vida d'una dona flotant a l'aigua a l'espigó extern del Club de Vela de la localitat.

L'alerta va ser donada per dos joves que van albirar la dona a l'aigua. Immediatament, la Policia Local de Blanes i personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van dirigir al lloc dels fets, on van fer esforços de reanimació en un intent per salvar la víctima. Tristament, dues mèdiques del SEM van determinar finalment la mort de la dona. Posteriorment un jutge va ordenar l'aixecament del cos.

Fins ara, no s'ha aconseguit identificar la víctima i la Guàrdia Civil està fent una investigació del cas.

Es va activar un helicòpter medicalitzat que va aterrar a la platja de Blanes per fer el trasllat del cos de la dona el més ràpid possible fins a un centre sanitari.