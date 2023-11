Un arbre mata una noia en caure-li a sobre en un carrer de Chamberí - EMERGÈNCIES MADRID

Una noia ha mort aquest migdia al caure-li un arbre a sobre quan passejava per un carrer del madrileny districte de Chamberí , mentre que cinc persones més han resultat ferides lleus, ha informat un portaveu d'Emergències de la capital.

Els fets han passat cap a les 13 hores d'aquest dijous a l'altura del número 2 del carrer d'Almagro. Un exemplar de grans dimensions s'ha ensorrat, possiblement per culpa dels forts vents que creixen des de la matinada a la capital , colpejant diverses persones.

Una d'elles, una noia de 23 anys, que estava amb els seus pares esperant un pas de vianants , ha rebut un gran cop de l'arbre precipitat, mort gairebé a l'acte, i quedant atrapades entre les branques.

Fins al lloc han acudit ràpidament sanitaris del Samur-Protecció Civil, que han trobat la noia morta sense capacitat de reanimació, que ha estat rescatada entre les branques pels Bombers de l'Ajuntament.

Cinc persones més han resultat ferides per cops, contusions i bretxes lleus. Algunes han estat traslladades a l'hospital per a valoració. El psicòleg de guàrdia ha assistit també els pares de la víctima i una testimoni per crisi d'ansietat.

També s'hi han acostat agents de la Policia Nacional i Municipal, que ha tallat parts dels carrers Almagro, Gènova i Sagasta. S'espera els tècnics d'arbrat de l'Ajuntament de Madrid perquè comprovin l'estat dels arbres de la zona.