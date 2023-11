Nova operació antigihadista a Catalunya . Agents de la Policia Nacional han detingut a Terrassa (Barcelona) un individu per difondre postulats gihadistes i amenaces contra el col·lectiu jueu i LGTBI a través de xarxes socials, on comptava amb prop de 400.000 seguidors.

L'arrestat, que "els últims dies" havia mostrat el seu desig de passar a l'acció i "va accelerar la recerca d'armes blanques i armilles antibales", ha ingressat a la presó després de passar aquest divendres a disposició de l'Audiència Nacional.

Segons ha informat la policia, l'arrestat utilitzava els seus perfils en xarxes socials per incitar a la gihad els musulmans a Europa per imposar la Xaria o la Llei Islàmica , a més de contínues referències d'odi contra els col·lectius jueu i LGTBI.

Es tracta d'un marroquí nascut el 1998, en situació irregular a Espanya i amb antecedents per delictes comuns, segons han afegit fonts policials a Europa Press.

L'arrestat tenia prop de 400.000 seguidors i els seus continguts en xarxes socials comptaven amb gairebé quatre milions de "m'agrada" , entre ells missatges en què amenaçava de degollar els enemics de l'Islam.

Els últims mesos, segons la policia, havia endurit el seu discurs radical, "arribant a encoratjar a cometre atemptats terroristes i proferir amenaces concretes contra altres usuaris de xarxes socials que li recriminaven els discursos".

És més , la policia ha detallat que "els últims dies" el detingut havia mostrat el desig de passar a l'acció i "va accelerar la recerca d'armes blanques i armilles antibales" . En conseqüència, dimecres a la tarda es va posar en marxa el corresponent dispositiu policial practicant, a més de la detenció del subjecte, un registre domiciliari on els agents van confiscar, entre altres efectes, nombrós material informàtic i informació.

L'operació, que ha desenvolupat conjuntament la Comissaria General d'Informació i les Brigades Provincials d'Informació de Barcelona, Girona i Alacant, ha estat coordinada per la Fiscalia de l'Audiència Nacional i dirigida pel Jutjat Central d'Instrucció número Dos, que ha decretat el seu ingrés a la presó.

La investigació, iniciada a finals del 2022, va comptar amb la col·laboració de la Direcció General de la Seguretat del Territori del Regne del Marroc (DGST), focalitzant-se sobre l'individu ara detingut per la seva alineació amb els postulats gihadistes.

ENSALÇAR L'ATEMPTAT D'ALGESIRES



La detenció s'ha practicat per la presumpta participació en els delictes d'enaltiment, adoctrinament i amenaces terroristes, així com en delictes d'odi. Es tracta de la tercera operació contra el gihadisme des que es va reforçar el nivell 4 d'alerta antiterrorista pel context de guerra entre Israel i Hamàs.

La investigació ha acreditat que el detingut, que havia interioritzat l'ideari i els postulats radicals i violents de tall gihadista, utilitzava els seus perfils en xarxes socials per incitar a la lluita armada, detectant-se publicacions expresses a favor d'accions gihadistes a Europa, sobretot a Espanya, tant en represàlia per la pèrdua d'Al-Andalus com exalçant l'atac perpetrat a Algesires el 25 de gener passat.

Així mateix realitzava publicacions amb missatges d'odi continus contra el col·lectiu LGTBI i la comunitat jueva, arribant fins i tot a realitzar amenaces concretes contra altres usuaris de xarxes socials que criticaven els seus discursos. Al llarg de la investigació es va constatar que els seus missatges anaven tenint cada cop més repercussió, arribant a tenir prop de 400.000 seguidors, els quals li van donar gairebé 4.000.000 de “m'agrada” als missatges que publicava.