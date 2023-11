Arxiu - Imatge de la pista de Peinador / Foto: @EP

Desenes de passatgers han estat obligats a abandonar l'avió en què viatjarien entre l'aeroport de Vigo i el de Madrid, a causa de l'arribada dels jugadors i el cos tècnic del Sevilla FC, segons ha informat el diari Faro de Vigo .

El vol en què viatjarien, de la companyia Iberia , ja comptava amb un retard de 80 minuts a causa de les condicions meteorològiques d'aquest dissabte a la nit. L'avió que procedia de Madrid i en què ells estaven a punt d'embarcar per volar de tornada a la capital espanyola ja portava retards acumulats de la resta de vols que havia fet aquesta tarda.

No obstant això, després d'haver esperat ia punt d'embarcar, els passatgers van ser informats que finalment no podrien volar, ja que el destí de l'avió seria Sevilla i no Madrid , pel fet que l'avió d' Air Nostrum (filial d' Iberia ), destinat al desplaçament d'equips de Primera Divisió, havia patit una fallada tècnica i la companyia dedició va prioritzar el viatge dels futbolistes i el cos tècnic del Servilla Futbol Club .

Així, un total de 56 passatgers de l'equip sevillà van ser recol·locats a l'aeronau ia les 23.31 hores aquesta enlairava rumb a Sevilla . Els al voltant de 80 passatgers que s'havien quedat a terra, molts amb vols de connexió a Madrid, van acudir a tramitar en massa fulls de reclamació ia sol·licitar una alternativa de viatge i allotjament. "Necessitem una solució. Acabem de veure perfectament que tots els de l'equip des Sevilla han pujat al nostre avió", apuntava un passatger afecta Faro de Vigo .

El mateix personal d' Iberia va advertir, segons informen testimonis, als agents de la Policia Nacional , que hi podria haver protestes així que van tenir coneixement que aquesta situació es produiria. Encara que finalment, malgrat el greuge, les protestes van ser, asseguren, “molt cíviques”.

COMENTARIS EN XARXES SOCIALS

Molts dels passatgers van mostrar la seva indignació a xarxes socials, denunciant que la companyia feia distinció entre "ciutadans de primera i ciutadans de segona".

Altres persones van fer broma amb el resultat del joc entre el Celta de Vigo , i el Sevilla FC : "No satisfets amb robar-los a Balaídos , els roben a Peinador ". Altres comentaris a X descrivien els fets de "surrealistes" o de "País Bananero".