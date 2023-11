Els fets van passar divendres passat, quan una noia de nacionalitat brasilera va denunciar l'advocat i dos amics.

La Policia Nacional ha arrestat Cándido Conde Pumpido Varela, fill de l'actual president del Tribunal Constitucional, sota greus acusacions de participar en una presumpta agressió sexual grupal. La detenció, que ha estat informada en exclusiva pel portal El Debate i confirmada pel mitjà Vozpópuli, es va dur a terme divendres passat, després de la denúncia d'una jove de nacionalitat brasilera. La víctima al·lega que Conde Pumpido i dos amics seus la van agredir sexualment sense el seu consentiment. Els tres sospitosos es troben actualment detinguts als calabossos de Plaça de Castella, en espera de les decisions judicials.

Segons les revelacions de mitjans de comunicació, la jove en qüestió treballa com a treballadora sexual i havia estat convocada per brindar un servei a la residència de Cándido Conde Pumpido, ubicada al districte de San Blas. Va ser en aquell lloc on, segons la denúncia presentada, hauria estat víctima de l?agressió. La víctima, després de l'incident, es va posar en contacte amb la Policia Nacional, que la van traslladar immediatament a l'hospital. Els professionals mèdics van confirmar que hi ha múltiples lesions amb un origen sexual.

Divendres passat, després d'obtenir l'autorització corresponent del jutjat, els agents de la llei van accedir a l'habitatge de Conde Pumpido amb la finalitat de recopilar proves. A més, es van prendre mostres d'ADN del cos de la jove per donar suport a la investigació.

Cal destacar que aquesta no és la primera vegada que el fill del president del Tribunal Constitucional enfronta problemes legals. En el passat, Cándido Conde Pumpido va ser investigat en el marc del cas Bandènia, un cas relacionat amb presumpte blanqueig de capitals. En aquella ocasió, va ser citat a declarar el gener de 2019 juntament amb tres individus més. La causa es va centrar en els moviments del Grup Bandènia, que, segons els investigadors, hauria utilitzat societats per fer transferències internacionals de divises a l'estranger sota l'aparença d'activitats legítimes.

L'advocat Conde Pumpido va ser imputat per la seva presumpta participació en blanqueig de capitals i es va argumentar que havia utilitzat els serveis de Bandenia Banca Privada per dur a terme transferències de fons paral·leles al sistema financer convencional. A més, s'ha assenyalat que havia mantingut una relació professional amb Ángel Crispín, líder de l'organització investigada, a qui havia defensat en un procediment judicial a Collado Villalba el 2012.

Tot i la imputació, el 2019, el magistrat a càrrec del cas va processar diverses persones involucrades, excloent finalment Cándido Conde Pumpido i derivant part de les diligències a un altre jutjat de l'Audiència Nacional en relació a l'Operació Pompeia, que investigava si l'advocat havia ajudat el seu client Crispín a blanquejar diners d'un grup empresarial vinculat a la prostitució.