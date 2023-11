Bombers i efectius de la Guàrdia Civil. Foto: Europa Press

La consellera de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana, Elisa Núñez , ha assegurat, "amb tota la precaució del món", que l' incendi declarat a la localitat de Montitxelvo podria quedar estabilitzat "en properes hores, al llarg de la tarda" . "Això ja són molt bones notícies".

Així ho ha manifestat la representant del Consell en declaracions als mitjans de comunicació, en què també ha assenyalat que en aquests moments "estan sobrevolant i revisant el perímetre vols amb càmeres tèrmiques i, a part, s'està revisant el perímetre a peu".

Així mateix, s'estan estudiant com es troben els diferents municipis que han estat evacuats i que tenen restriccions "per poder en un moment determinat veure si poden tornar a casa seva o no, però amb totes les mesures de seguretat".

La consellera ha reiterat el seu agraïment "a tots els mitjans, a tots els efectius que han estat i que continuen treballant en aquest incendi", com ara els bombers forestals de la Generalitat, els consorcis provincials de bombers, la Policia Autonòmica, Protecció Civil, la UME i la Guàrdia Civil, a més dels mitjans que han enviat la regió de Múrcia i Castella-la Manxa.