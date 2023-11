HC, la dona acusada d'assassinar el nounat i enterrar el seu cos davant del seu habitatge en un paratge de Vícar (Almeria) el març del 2020, ha manifestat aquest dilluns durant la seva declaració davant un tribunal de jurat que va donar a llum un nadó que va néixer "morta" perquè "no estava plorant" ja que tenia "el cordó enrotllat al coll", ja que ha mantingut que va ser assistida per una veïna en el moment del part després del qual es va esvair sense poder recordar res més.

Així ho ha manifestat durant el judici amb jurat que se celebra a l'Audiència Provincial d'Almeria en què la tant la Fiscalia Provincial d'Almeria com l'acusació particular, exercida pel pare del nadó i exparella de l'acusada, sol·liciten una pena de presó permanent revisable per un delicte d'assassinat amb agreujant de parentiu en entendre que va ser ella qui va arrabassar la vida a la nounat mitjançant el seu estrangulament sense que intervingués ajuda de ningú.

Segons la versió donada per l'acusada en la seva resposta a les preguntes de totes les parts, ella es va posar de part el dia 7 de març de 2020 de manera inesperada atès que desconeixia quant de temps feia que estava embarassada, ja que tan sols havia acudit "una vegada" al metge per aquest motiu per evitar tenir "problemes" a la feina, vinculat a l'agricultura, si bé, segons ha aclarit, "tots" sabien que estava encinta.

En aquesta línia, ha introduït l'existència d'una veïna que la visitava amb freqüència i que, el dia que es va posar de part, va anar al domicili on vivia amb els altres fills. Segons ha explicat, la veïna "es va presentar a buscar les nenes" i la va trobar allà. Així mateix, li hauria assistit en el part a la pròpia vivenda, de manera que l'acusada va arribar a veure "encara que no clarament" la criatura, la qual "no plorava ni res", i va pensar que estava morta.

ES "DESMAIGAR" DESPRÉS DEL PART



L'acusada ha indicat que va arribar a agafar el nadó, tot i que no plorava, perquè la seva veïna li hauria posat "a sobre del pit". Posteriorment, segons la seva narració, va demanar un got d'aigua i després es va "desmaiar". De la mateixa manera, ha abundat preguntes de la seva defensa que va demanar trucar a una ambulància, però que la seva veïna va trucar "al seu marit en lloc d'això" i "no la va portar al metge".

A partir d'aquí, ha assegurat desconèixer què va passar ja que va despertar l'endemà al matí, quan hi havia diversos veïns a casa seva i va arribar la Guàrdia Civil; un aspecte sobre el qual la fiscal Teresa Prieto ha observat l'existència de contradiccions en relació amb la seva declaració en fase d'instrucció, en què hauria assegurat que va enterrar el nadó amb ajuda de la veïna.

La dona ha atribuït a un possible error de traducció fins a tres contradiccions, entre elles que digués en instrucció que va participar a l'enterrament del nadó o que ho fes per evitar que fos incinerat per les autoritats, així com que no arribés a agafar el nounat.

Amb això, ha desplaçat cap a la seva veïna tota acció ocorreguda després d'haver donat a llum, ja que segons les seves paraules, va ser aquesta l'encarregada d'emportar-se el nadó o de parlar amb la Guàrdia Civil i, fins i tot, de guiar els agents fins a la bassa de reg proper a l'habitatge on es va llançar la placenta i el cordó umbilical embolicats en una peça.

De la mateixa manera, l'acusada ha rebutjat que acudís a casa d'altres veïnes a demanar una aixada amb l'excusa de plantar una parra a la porta de casa seva així com que tingués altres eines similars a la casa que li permetessin cavar un forat a la porta del domicili per amagar les restes mortals del nadó.

En aquest sentit, i davant de les versions de diferents testimonis, ha sostingut que tenia mala relació amb les seves veïnes --algunes d'elles properes a la seva exparella, del qual tenia una ordre d'allunyament-- pel que ha rebutjat que els demanés eines , els confongués amb diferents dates sobre el seu estat de gestació o fins i tot els confessés que no volia tenir el nadó, ja que portava "anys" o "mesos" sense parlar-ne.

L'acusada, que també ha rebutjat ser l'autora d'una carta remesa des de presó a una amiga en relació amb els fets, ha admès que la seva exparella va saber només tres mesos abans de donar a llum que estava embarassada a través d'un judici. Segons ella, en tenia "por" davant la possibilitat que li pogués "robar" a la nena.

TRACTAR D'OCULTAR L'EMBARÀS



Segons l'acusació particular, exercida a través del lletrat Manuel Blázquez, la dona "va intentar ocultar l'embaràs" a tot el seu entorn fins que va donar a llum, quan "va culminar el pla eliminant tot rastre de la nena que va donar a llum", a la que, d'acord amb el seu relat, hauria "asfixiat" i "enterrat" a la porta de casa seva.

Així, manté que els fets es van descobrir a través d'una veïna que es va adonar que ja no tenia panxa, i va alertar-ne una altra que li va preguntar directament a l'acusada, la qual li hauria dit que havia deixat la nena al Hospital de Ponent de El Ejido després de donar a llum.

En base a aquesta versió, tant la veïna com el pare de la menor van iniciar un periple pels hospitals a la recerca de la petita, a qui no van trobar, fins que van interposar una denúncia davant el lloc de la Guàrdia Civil de Vícar, cosa que va precipitar la troballa de les restes del nounat.

La fiscal ha assenyalat davant els membres del jurat que presideix el magistrat-president Jesús Miguel Hernández les circumstàncies que van concórrer, en base a la seva qualificació provisional de fets, al crim, en què la dona es va aprofitar de la seva superioritat i accés a la nounat per presumptament donar-li mort.

"No perdin de vida aquest nadó mort, que cal fer justícia amb ella i la seva família espera que es faci justícia", ha demanat als membres del tribunal. La vista oral es reprendrà aquest dimarts amb la declaració dels testimonis, entre els quals hi ha els agents de la Guàrdia Civil que van intervenir en el cas.