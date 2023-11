Una imatge aèria duna plantació. Foto: Mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut 21 persones que presumptament pertanyien a 2 grups especialitzats en el cultiu a l'aire lliure i distribució de marihuana al Pirineu de Lleida i Barcelona, als quals han intervingut uns 49 milions d'euros en plantes. preu mitjà de venda a Catalunya.

Els detinguts presumptament havien preparat diversos espais del Pirineu, en ser abrupte i no apte per al cultiu, i havien instal·lat sistemes de regadiu, així com dipòsits de grans dimensions amb aigua tractada amb fertilitzants i productes químics per regar les plantes, explica la policia.

Un cop la plantació estava a punt per a la recol·lecció, els grups defensaven la collita dels saquejos d'altres organitzacions i, un cop recollits els cabdells, els envasaven al buit i els traslladaven al nord d'Europa, on el preu de la marihuana "triplica" el de Catalunya.

INVESTIGACIÓ



Els Mossos van iniciar una investigació després de trobar el juliol del 2022 una plantació a l'aire lliure a La Baronia de Rialb, on van confiscar plantes per un valor de 3 milions d'euros i van detenir tres persones; a finals del mateix any, van localitzar un espai habilitat per al cultiu a Sarroca de Bellera.

L'abril d'aquest any, la policia va confirmar que el grup que regentava l'espai havia reprès l'activitat i operava a dues plantacions a Senterada i a Rupit i Pruit.

Així, el 13 de setembre van detenir nou persones en entrar a les plantacions i fer diverses entrades i registres a Lloret de Mar i, finalment, els Mossos van destruir la mercaderia, que xifren en unes 27.000 plantes, cosa que suposarien 8,1 tones i uns 49 milions d'euros en venda al detall.