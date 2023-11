Arxiu - Un agent de la Guàrdia Civil, d'esquena, al costat d'un vehicle oficial

La Guàrdia Civil va trobar aquest dimarts els cadàvers del nen de 7 anys i el seu pare, que havien desaparegut divendres passat a Navarra.

La mare va reportar el possible segrest del seu fill dilluns, després d'anar-lo a recollir a l'escola i notar que no havia assistit durant tot el dia. Els pares del menor estaven separats des de feia un temps, i aquest cap de setmana li corresponia ser a casa del pare.

L'equip de recerca, compost per membres de la Guàrdia Civil, Bombers, Policia Foral i Agents Forestals, va localitzar el vehicle del seu progenitor en una zona de miradors a la serra d'Urbasa. Els cossos van ser trobats en un lloc de difícil accés a prop del Balcó de Pilat.

Ahir des de les 8 de la tarda, l'equip de recerca va estar rastrejant la regió del municipi d'Estella, on van trobar la seva furgoneta. Aquest matí, finalment, es van recuperar els dos cossos sense vida, i es traslladaran a l'Institut Navarrès de Medicina Legal i Ciències Forenses a Pamplona per fer l'autòpsia.

La Guàrdia Civil manté en curs la investigació per aclarir els fets ocorreguts. Tot i que els pares estaven divorciats, fins ara no s'ha revelat cap conflicte que justifiqués el suposat segrest i homicidi del fill, de qui compartien la custòdia.

L'última vegada que es va veure tots dos amb vida va ser divendres passat, encara que la mare no va denunciar la desaparició fins dilluns. Normalment, després de passar el cap de setmana amb el nen, el pare el portava a l'escola dilluns al matí, i la mare el recollia després de classes.

Tot i això, el 6 de novembre, el menor no es va presentar. Quan la mare va anar al centre escolar a la recerca de respostes, li van informar que el nen no havia assistit a classe aquest dia. Al no poder comunicar-se amb el pare, va presentar una denúncia per possible segrest davant de la Guàrdia Civil.