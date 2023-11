EuropaPress 2033079 Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu

Un prostitut ha acceptat una condemna de quatre anys i quatre mesos de presó per fer xantatge a un client amb un vídeo sexual que finalment va enviar la seva dona, que fins aleshores no sabia que la seva parella mantenia relacions homosexuals.

El judici estava previst per a aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona i s'ha saldat amb un acord amb què l'acusat ha acceptat aquesta condemna pels delictes de revelació de secrets i xantatge o amenaces condicionals.

Abans de l'acord, la Fiscalia reclamava una pena de vuit anys de presó, i la víctima ha renunciat a reclamar indemnització.

El prostitut va contactar amb el client uns dies després d'haver mantingut relacions sexuals amb ell, que va gravar sense que l'altre ho sabés , i li va demanar "una mica de suport" per pagar els estudis, i li va reclamar 6.850 euros a canvi de no desvetllar la seva sexualitat.

Per insistir en la seva intenció, va deixar a casa del client una nota amb el seu número de telèfon, que va recollir la dona: va contactar amb ella per Whatsapp, li va enviar una foto i un vídeo del seu marit tenint sexe amb ell i la va instar a arribar-hi un acord raonable perquè no surti a la llum".