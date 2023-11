La Policia Local de Màlaga ha detingut un home després de segrestar un lampista perquè el pressupost "era un robatori" i, després d'això, atrinxerar-se amenaçant d'explosionar una bombona de butà, segons han confirmat fonts municipals.



Els fets, segons ha avançat diari 'Sud', van tenir lloc dissabte passat cap a les 12.00 hores a Carretera de Cadis, a la capital. La Policia Local va ser alertada que s?havien produït detonacions des de la finestra d?un pis.



Immediatament, es van desplaçar al lloc i van veure un home "agressiu" que amenaçava d'explosionar una bombona de butà que va col·locar al costat de la porta del seu domicili . Per això, els agents van accedir a la casa i van treure la bombona del lloc i, posteriorment, van començar a conversar, encara que l?home, que va dir que estava sol i que l?arma que tenia no era de debò, no va obrir la porta.



En aquest punt, sembla que l'home va accedir a llançar l'arma per la finestra i els agents van comprovar que era simulada. A més, els agents, que van continuar parlant amb l?home, van sentir que una altra persona demanava auxili.



La negociació, que es va allargar durant més d'una hora, es va encaminar a aconseguir que obrís lleugerament la porta, i l'home va acceptar, moment en què els agents van accedir, juntament amb la unitat del Grup Operatiu de Suport (GOA) de la Policia Local, mentre l?home es resistia i es mostrava agressiu.



Finalment, va ser reduït i es va poder alliberar el lampista, que es trobava en bon estat.



Pel que sembla, segons el diari, la víctima els va explicar que l'home l'havia amenaçat amb una arma de foc, que va resultar simulada, i amb un ganivet perquè veia "un robatori" el pressupost donat.