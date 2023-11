Arxiu - Un agent de la Guàrdia Civil, d'esquena, al costat d'un vehicle oficial

L' autòpsia realitzada als cossos d'un pare i el seu fill, trobats a la serra d'Urbasa a Navarra aquest dimarts passat, ha suggerit que la causa de mort del progenitor, de 54 anys, ha estat les ferides sofertes durant una caiguda. Tot i això, el fill de 7 anys, Mateo, no té tantes lesions, per la qual cosa la hipòtesi apunta que l'home podria haver protegit el nen abans de llançar-se des del penya-segat, segons informen els diaris locals Diario de Navarra i Noticias de Navarra .

La Guàrdia Civil està a càrrec de la investigació i, en aquest moment, no descarta cap hipòtesi, incloent-hi la possibilitat de violència vicària. Aquesta teoria pren força, atès que els pares del nen estaven separats.

La mare del nen va presentar una denúncia per la desaparició de l'home i el seu fill a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Guàrdia Civil d'Estella, la localitat on resideix. Això va passar després que la mare, en acudir a l'escola per recollir el menor, s'assabentés que no s'havia presentat al centre.

La parella s'havia separat aproximadament dos anys i mig enrere, i segons fonts de la investigació citades per EFE, l'exmarit estava tenint dificultats per fer front a aquesta situació.

Un cop la Guàrdia Civil va rebre la denúncia, es va posar en marxa un dispositiu de cerca. Des del Centre Operatiu de Servei (COS) de la Guàrdia Civil es va sol·licitar suport al 112, als bombers de Navarra, a la Policia Foral i als agents de Medi Ambient per col·laborar en les operacions de cerca i localització de tots dos.

PROTESTA A ESTELLA

Els residents d'Estella, ubicats a una mica més de 40 quilòmetres de Pamplona, es van reunir en una concentració per expressar el seu pesar per les tràgiques morts del pare i el seu fill ocorregudes aquest dimarts. Això va passar abans que es coneguessin els resultats de l'autòpsia, i va ser un gest de solidaritat cap a la família.

Aquesta mobilització es va fer en resposta a una convocatòria realitzada per l'ajuntament local. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Ruiz d'Alda, va emfatitzar la importància de ser respectuosos amb el duel i permetre que la Guàrdia Civil faci la seva investigació dels fets.

A més, l'alcaldessa va oferir el suport de la comunitat i l'ajuntament a la família, per acompanyar-los en un procés molt dolorós.