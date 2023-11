Imatge de recurs d´un cotxe de la Policia Nacional

La Policia Nacional ha detingut quaranta-tres persones com a presumptes responsables de diversos delictes contra els drets dels treballadors, d' explotació laboral, falsedat documental i tràfic d'immigrants .

Agents de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Saragossa, en col·laboració amb la UCRIF Central i les UCRIF de Pamplona, Tudela i Logronyo , van dur a terme, després de nou mesos de indagacions policials, el desenvolupament operatiu de la primera fase d'explotació al marc de la denominada Operació "Oslo".

La investigació ha permès desarticular una organització criminal investigada per delictes relatius a l'explotació laboral, tràfic d'immigrants, falsedat documental i delictes contra els drets dels treballadors, sustentada sobre la base d'una xarxa perfectament estructurada sòlida i estable de caràcter complexa per les diferents connexions, que estaria conformada per almenys una seixantena de persones.

La seva activitat principal delictiva versaria sobre el tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació laboral de ciutadans estrangers, la majoria ciutadans senegalesos, captats tant al seu país d'origen com a Espanya, als quals oferien llocs de treball en tasques agrícoles. Posteriorment, els imposaven condicions de treball en règim de semiesclavitud prevalent-se de la seva situació de necessitat i de la seva situació administrativa d'irregularitat a Espanya.

La investigació es va iniciar a principis d'aquest any arran de diverses inspeccions conjuntes a zones agrícoles, en aplicació del Conveni de Col·laboració entre la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en matèria de lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social, en què es van identificar diversos ciutadans estrangers captats per la xarxa que estaven sent explotats laboralment i es va procedir a la detenció de sis persones com a presumptes responsables d'un delicte de falsedat documental.

PRIMERA FASE DE L'OPERACIÓ OSLO

Aquesta primera fase es va saldar amb 27 detencions, entre els quals hi havia diversos membres de l'esglaó superior i intermedi de l'organització, anomenats lloctinents o homes de confiança del principal investigat. Aquest era l'intermediari i principal proveïdor de mà d'obra irregular, a requeriment d'un empresari agrícola de la zona de la ribera de l'Ebre de Navarra i de Saragossa, que va ser identificat com a líder de l'organització criminal.

En el transcurs de la investigació, els policies van poder determinar que els membres d'aquesta organització captaven ciutadans estrangers, principalment del Senegal, i un cop arribaven a la destinació establerta, eren acollits en habitatges ubicats a diferents poblacions de la ribera de l'Ebre de Navarra i Saragossa.

En aquests habitatges, la majoria propietat del líder de l'organització allotjaven els migrants amuntegats i sense les mínimes condicions higièniques ni d'habitabilitat.

A més, els imposaven unes condicions laborals abusives i en règim de semiesclavitud, els obligaven a treballar als camps assignats per l'organització criminal durant els set dies de la setmana, amb jornades laborals de fins a nou i deu hores. El salari que percebien per aquests treballs era de set euros l'hora, sense contracte de treball i sense la deguda alta a la Seguretat Social, fins al punt que si descansaven mitja hora per dinar, els era descomptada del sou.

QUINZE EMPRESARIS



Una de les pràctiques que el capitost de la trama imposava als treballadors en situació irregular a Espanya era que per poder treballar als camps havien d'aportar la targeta d'identificació d'estranger en vigor i que autoritzés a treballar a Espanya d'un tercer, amb el per poder identificar-se com a tal, davant d'una possible inspecció al camp de treball en què es trobessin, per part dels funcionaris de la Inspecció de Treball o bé davant la inspecció de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

Fruit de les indagacions, els agents van poder detectar la participació de fins a quinze empresaris agrícoles de les zones esmentades, els quals es prevalien de la mà d'obra irregular aportada pel capitost de l'organització, per fer tasques a les seves respectives explotacions agrícoles.

Amb aquests empleats, els empresaris es beneficiaven econòmicament en treballar sense contracte i sense alta en la seguretat social, conformant així una estructura sòlida de demanda estable de mà d'obra fraudulenta i, per tant, la seva pertinença a l'organització criminal.

Es van dur a terme cinc registres domiciliaris a Ribaforada (Navarra) i Alfaro (La Rioja), i es va intervenir abundant documentació per a contractacions laborals fraudulentes, targetes d'identificació d'estrangers per a suplantacions, vehicles de trasllat de treballadors i 6.000 euros en efectiu. Igualment i, de manera simultània, es van dur a terme inspeccions policials als camps de la ribera de l'Ebre de Navarra i Saragossa, juntament amb les respectives inspeccions provincials de treball.

Dos dels detinguts, principals responsables de l'organització, de 37 i 53 anys, van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia, i el titular va decretar l'ingrés a la presó provisional per a tots dos.

SEGONA FASE DE LA INVESTIGACIÓ

En aquesta segona fase, els agents van procedir a la detenció de deu persones més, entre els quals hi havia diversos empresaris agrícoles de la zona de Navarra, així com diversos "llocs tinents" del principal investigat que es troba a la presó.

Fins ara s'han localitzat i pres declaració a un total de cinc víctimes de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació laboral de l'organització criminal, d'acord amb el Protocol Marc de Protecció de les Víctimes de Tracta d'Éssers Humans (2011) , que estableix les bases de coordinació i actuació de les diferents institucions implicades i la mateixa Llei 4/2015, de 27 d'abril de l'Estatut de la víctima del delicte, als quals en virtut de la llei orgànica 1/2010, oferint-los els recursos integrals disponibles a per salvaguardar la seva integritat i protecció.

La investigació continua oberta, i per això no es descarten noves detencions, ha informat la Policia Nacional en una nota de premsa.