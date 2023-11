Busseig / Freepik

Una infermera catalana de 57 anys i resident de Santa Coloma de Gramenet , va morir a la platja de Tulamben ( Bali ). La seva tràgica mort va tenir lloc després de participar en una sessió de busseig. Dimarts a la tarda, Marta va arribar a la platja de Tulamben per batejar-se en l'àmbit del busseig. Durant l'activitat, va comptar amb l'assistència d'un guia i d'altres persones que pertanyen a un grup de turistes.

La catalana va dur a terme la seva primera immersió amb èxit, la qual va tenir una durada de 48 minuts. Després de descansar durant una hora i trobar-se en bon estat de salut, va decidir fer una segona immersió, que va durar aproximadament 52 minuts. En tornar a la superfície, la dona va manifestar dificultats respiratòries , per la qual cosa va ser traslladada immediatament a un centre de salut comunitari. Tot i arribar amb vida, no va poder ser salvada i va morir.

La persona va ser declarada morta a les 16.20 hora local a causa de la ruptura d'un got sanguini. Actualment, el seu cos roman a l'Hospital Regional de Karangasem, on està sent acompanyat pel seu marit per fer una autòpsia, segons indica l'informe de la policia de Bali.