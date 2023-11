Els Mossos confirmen que el cadàver del riu Llobregat és el d'Antonio / @mossos

Els Mossos d'Esuadra han confirmat que el cadàver trobat dilluns 30 d'octubre passat al Riu Llobregat al seu pas pel Prat és el d'Antonio, el veí del municipi de 77 anys que havia desaparegut el 26 d'agost. El cadàver va ser descobert a les 4 de la matinada en un estat avançat de descomposició al Riu Llobregat, a prop del Prat. Van ser pescadors els que van notificar a les autoritats sobre la troballa.

Com va explicar Vilapress, el cos de policia ja tenia prou evidències que apuntaven que es tractava del veí desaparegut a l'agost. Ara han pogut confirmar que es tracta d'Antonio gràcies a l'informe forense que ha determinat amb tota seguretat que, efectivament, el cadàver pertany a l'home de 77 anys. " Lamentablement, s'ha trobat el cos sense vida d'Antonio. Gràcies per la vostra col·laboració ", han escrit els Mossos d'Esquadra al seu perfil de X.

Al moment del descobriment, la identitat de la persona no va poder ser confirmada pels Mossos d'Esquadra a causa de l'avançat estat de descomposició del cos. Per aquesta raó, es va traslladar el cos a l'oficina forense per dur a terme l'autòpsia corresponent, els resultats del qual encara no han estat revelats.