Els Mossos d'Esquadra van detenir el 26 d'octubre a Barcelona un pres de 56 anys que el juny del 2021, en una sortida laboral, no va tornar al centre penitenciari on complia una condemna de 25 anys per un doble assassinat el 2002 a Terrassa (Barcelona).

El pres complia condemna per atracar el 2002 i amb dues persones més un furgó blindat que portava 214.000 euros, on van morir dos dels vigilants de seguretat del furgó, informa la policia catalana en un comunicat aquest dissabte.

El 2021, el detingut va aprofitar una sortida laboral per no tornar al centre penitenciari i "va adoptar una sèrie de mesures d'autoprotecció per dificultar-ne la localització", com tallar relacions familiars i canviar de domicili i d'aspecte físic.

Però a l'octubre els Mossos d'Esquadra van detenir una persona per la seva relació amb un incident amb una arma de foc i en van identificar dues més, "una de les quals podria ser el pres que es trobava en recerca i captura".

A partir d'aquí els investigadors van fer comprovacions i van aconseguir ubicar-lo a la zona del barri d'Horta de Barcelona, i un cop reunits tots els incidits que acreditaven la seva identitat el van detenir.

El detingut tenia vigents dues ordres de detenció: una pel no reingrés al centre penitenciari i una altra per un delicte de maltractaments a casa.