Un agent de la Policia Nacional de Còrdova ha salvat recentment la vida a un nadó que s'havia ennuegat amb un cos estrany. En concret, els fets van passar diumenge 29 d'octubre, al voltant de les 16,30 hores, quan diversos agents es trobaven als voltants de l'Estadi de Futbol del Nou Arcàngel per tal de donar seguretat i protecció dins del dispositiu de seguretat previst per al partit de futbol d?aquell dia.



Tal com ha detallat la policia, els agents anaven a peu quan van ser requerits de forma ràpida i nerviosa per una persona, que els va comunicar que en un bar dels voltants hi havia una parella amb un nadó que, segons sembla, s'estava ofegant .



Immediatament, els agents es van dirigir a peu al lloc indicat, quan van observar com una parella pujava a un vehicle amb un nadó als braços per anar a l'hospital. En aquell mateix moment, un dels actuants va parar al vehicle i els va demanar que li lliuressin al nadó, comprovant com respirava amb dificultat i s'estava ofegant, per la qual cosa va procedir a fer-li la maniobra Heimlich. El bebè va expulsar un cos estrany i tot seguit va començar a plorar ia respirar amb normalitat, evitant així un tràgic final.