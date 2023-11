Una ambulància del sistema d'emergències d'Euskadi. Foto: SEE

Un home de 48 anys ha mort a Ordizia (Guipúscoa) després de sortir de la carretera la motocicleta que conduïa i xocar contra una tanca, segons ha informat el Departament de Seguretat d'Euskadi.

L'accident es va produir a les 21.30 de dilluns passat 13 al punt quilomètric 420,8 de la carretera N-1, a l'altura del terme municipal d'Ordizia, en sentit Vitòria.

La moto va sortir de la calçada i va xocar contra una tanca. El conductor va morir malgrat els intents realitzats pels sanitaris de l'ambulància medicalitzada desplaçada al lloc per reanimar-lo.

Un cop confirmada la mort de la persona i fetes les diligències judicials, el cos sense vida va ser traslladat al Servei de Patologia Forense de Sant Sebastià, per a l'autòpsia.

L' Ertzaintza ha iniciat les diligències per a l' elaboració de l'atestat, per aclarir les causes del succés.