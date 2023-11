Imatge de fitxer de pistola

Aquesta setmana s'ha sabut que la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat va tenir un estrany cas en què intervenir dijous passat, 9 de novembre, al matí. Un home que vivia al barri de la Florida va ser denunciat per una veïna quan va descobrir que es dedicava a disparar amb una pistola d'aire comprimit.

Els agents van identificar l'autor dels trets com un home de 32 anys , que va afirmar haver adquirit l'arma a través d'una coneguda aplicació de compravenda entre particulars. Atès que l'individu no comptava amb cap permís per a l'ús de l'arma, aquesta va ser confiscada i es van presentar les denúncies corresponents pels fets.