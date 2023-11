Un metge Foto: Europa Press

La Prefectura Superior de La Rioja ha detingut un home de 51 anys com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces greus a personal sanitari , concretament un metge i una auxiliar d'infermeria d'un Centre de Salut de Logronyo. Pel que sembla, l' home hauria arribat tard a la seva consulta ia la seva arribada, el metge estava passant consultes telefòniques pel que li va indicar que esperés fora .

Tot i així, l'home va entrar sense trucar a la consulta del facultatiu reclamant ser atès immediatament per un problema a la pell. El metge li va indicar que tanqués la porta, ja que estava trucant a diversos pacients per fer consultes telefòniques i li va suggerir que s'assegués fora i esperés per ser atès.

Aquest home va fer cas omís a les indicacions i va continuar entrant sense trucar a diversos despatxos insistint a ser atès. Es mostrava cada cop més agressiu i no entrava en raó .

Va començar a insultar a tot el personal allà present cridant "els metges són uns ganduls que no treballeu, us denunciaré, us mataré, us arrancaré el cap a tots".

També va amenaçar una auxiliar d'infermeria manifestant-li que ho estava tractant així per la seva forma de vestir i que aniria a casa a buscar un ganivet per clavar-s'ho.

L'autor dels fets és un home, nascut a Salamanca i amb residència a Logronyo, de 51 anys, a qui consten un total de 19 antecedents policials, 4 de la mateixa índole que l'actual, i diverses ordres judicials en vigor.