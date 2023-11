Un vehicle de Mossos d'Esquadra en una imatge d'arxiu / @EP

Els Mossos d'Esquadra han detingut 'in fraganti' aquest dijous de matinada tres homes de 18, 19 i 20 anys per presumptament robar en un domicili del barri Marítim de Calafell (Tarragona), informen en un comunicat.

Cap a la 1 de la matinada, una patrulla va ser alertada d'un possible robatori en un domicili pròxim, els va veure i va observar que la roba dels tres homes estava "molt bruta, com si s'haguessin arrossegat per terra", i per això els va escorcollar i els va trobar un passamuntanyes, unes ulleres de protecció, diversos parells de mitjons i dues bombones de diòxid de carboni.

Tots tres van ser identificats i van quedar detinguts com a presumptes autors de robatori amb força, i està previst que les pròximes hores passin a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell (Tarragona).