El conductor circulava a prop de Maçanet de la Selva (Girona), on el límit permès en aquest tram és de 120 quilòmetres per hora. EP

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor per circular a 221 quilòmetres per hora per l'AP-7 a l'alçada de Maçanet de la Selva (Girona).

El límit de velocitat en aquest tram de la via és de 120 quilòmetres per hora, han explicat fonts de la policia catalana a Europa Press aquest dissabte.

El vehicle va ser captat per les càmeres d'un radar dilluns 6 de novembre cap a les 10.00 hores.