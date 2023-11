Detingut un lladre que hauria dut a terme fins a tres robatoris, presumptament / @mossos

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra d'Unitat de Recerca de la comissaria de Cornellà de Llobregat van detenir el 16 de novembre un home, de 60 anys, com a presumpte autor de dos furts a clients d'un hotel de Sant Joan Despí i un robatori violent a un taxista a un hotel de Cornellà de Llobregat.

La investigació es va iniciar a finals d'agost arran de dos furts a clients d'un hotel a Sant Joan Despí. El primer fet va passar quan uns clients es disposaven a fer el check out i, en abandonar l'hotel, algú va aprofitar el moment per sostreure'ls els equipatges a la recepció de l'hotel. El segon furt va tenir lloc pocs dies després, en aquesta ocasió, a l'exterior del mateix hotel, quan a una turista li van sostreure l'equipatge , mentre que un altre home distreia el seu acompanyant.

Les primeres indagacions realitzades van permetre determinar als investigadors que havia estat el mateix autor qui havia fet els dos furts a Sant Joan Despí . A més, també van esbrinar que no actuava sol, ja que se n'anava del lloc en un vehicle conduït per una altra persona que l'esperava per facilitar-li la fugida.