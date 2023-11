Els investigadors de l'intent d'homicidi de l'expolític Alejo Vidal-Quadras busquen una persona d'origen tunisià com a presumpte autor material del tret al centre de Madrid el 9 de novembre passat. Les indagacions de la Policia han portat aquest dimarts a la detenció de tres persones, entre elles un home a Lanjarón (Granada) a qui es relaciona amb els preparatius de l'atemptat, segons confirmen fonts de la investigació.

Arxiu - Cohe Policia Nacional imatge d'arxiu

Aquest és un dels dos homes amb nacionalitat espanyola detinguts per agents de la Comissaria General d'Informació. La policia va localitzar un primer home a Fuengirola (Màlaga) presumptament relacionat amb la moto que va ser trobada calcinada a Fuenlabrada (Madrid) hores després de l'atac, i que hauria estat la usada en la fugida per l'autor del tret.

A més, la policia va detenir aquest dimarts un altre home a Lanjarón, si escau per haver participat presumptament en els preparatius que van permetre l'atac a Madrid contra l'expolític del PP català i cofundador de Vox. També es va detenir una dona que és parella d'aquest segon sospitós, encara que sense poder determinar-ne el grau d'implicació.

Segons ha avançat 'El Confidencial' i confirmen fonts de la investigació, la Policia centra ara les seves indagacions a localitzar un quart implicat, un home d'origen tunisià , que consideren indiciàriament autor del tret realitzat a plena llum del dia a l'altura del número 40 del carrer Núñez de Balboa de la capital.

Aquest home es va cobrir la cara amb un casc i visera, dificultant-ne la identificació. L'autor del xut es va acostar a peu a Vidal-Quadras, a qui va disparar una única vegada a la cara, i després va fugir del lloc ajudat per una segona persona que l'esperava amb moto.

PISTA IRANI



El mateix Vidal-Quadras --de 78 anys i que va ser també vicepresident del Parlament Europeu-- va apuntar a la possible relació de l'Iran, un país amb què té vincles pel seu suport a l'oposició al règim teocràtic, que el va incloure al seu llista de personalitats objecte de sancions per haver prestat "suport a grups terroristes i propagació de la violència i l'odi".

L'Audiència Nacional es va fer càrrec de la investigació atès que es podria tractar d'un possible atemptat terrorista. La investigació es va declarar secreta i va recaure al Jutjat Central d'Instrucció número 5, del qual és titular el magistrat Santiago Pedraz, però en estar de permís es va fer càrrec el jutjat que el substitueix, que és el número 1, dirigit per Francisco de Jorge .

Aquest dimarts, l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón ha actualitzat el comunicat mèdic informant que Vidal-Quadras continua evolucionant favorablement després de ser intervingut el dia 9 de novembre passat de la doble fractura mandibular.

UN COTXE MAL APARCAT A LLANJARÓ



Per part de la Policia, la investigació la va assumir al principi el grup d'Homicidis de la Prefectura Superior de Policia de Madrid, amb suport de Policia Científica. Després es va sumar la Brigada Provincial d'Informació, en unes indagacions de la Comissaria General d'Informació que aquest dimarts han permès la detenció de tres persones.

Un cotxe mal aparcat va servir de pista per a la detenció de les dues persones al municipi de Lanjarón (Granada), segons han detallat fonts municipals. Es tracta d'un vehicle de lloguer que estava estacionat en una zona on s'havia prohibit l'aparcament per a la propera celebració d'una fira agroalimentària.

La Policia Local va tractar sense èxit de trobar el propietari del vehicle, per la qual cosa va procedir a retirar-lo i en el transcurs d'aquestes tasques es va constatar que el cotxe pertanyia a una empresa de lloguer de Màlaga, i es va desencadenar posteriorment la detenció d'aquestes dues persones. , un home i una dona que són parella i que tenien llogat un pis a l'Avinguda Alpujarra de la localitat, segons les fonts municipals.