Imatge de Mossos d'Esquadra

La Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra van dur a terme aquest dimarts una operació a Olot dirigida contra el fonamentalisme iel radicalisme islàmic , segons ha informat Diari de Girona. L'acció ha començat aquest matí amb l'objectiu d'efectuar almenys tres detencions a la capital de la Garrotxa, ja que es van dur a terme tres registres a diferents punts del centre de la ciutat.

Unitats d'ordre públic de les dues forces policials, així com investigadors, s'han desplaçat per la localitat, sorprenent molts residents d'Olot. El desplegament policial i l'operació han estat ordenats per un jutge de l' Audiència Nacional , que ha coordinat l'acció amb els dos cossos policials.

Els registres s'han dut a terme al centre de la localitat, a punts propers al barri de Sant Miquel i un altre de proper a l'estació d'autobusos.

Específicament, s'han realitzat registres a habitatges dels barris Esglaiers, Jaume II i Fluvià, i hi ha hagut almenys dues persones detingudes fins ara. Cap a dos quarts de dotze, la policia ha marxat i, per ara, no se sap el resultat final de l'operació.

Els detinguts són joves menors de 25 anys, residents a la ciutat, que aparentment han experimentat un procés de radicalització en els darrers mesos. El cas està actualment subjecte a secret de sumari i continua sense resoldre's de moment.