Illa de la Cartuja/ Flickr

Una nena de tot just un any i mig d'edat ha estat rescatada després de ser descoberta quan gatejava sola per un carrer del parc empresarial de la Cartuja, després d'haver sortit d'una guarderia d'aquest entorn on la mare té concertada la seva assistència.

Segons han informat fonts del servei unificat d'emergències 112 d'Andalusia, sobrin dilluns a les 14.30 hores, un home que circulada amb moto pel carrer Isaac Newton de la Cartuja va observar una noia que s'acostava a una nena de tot just un any i mig d'edat, que gatejava i intentava posar-se dret.

L'esmentat home es va adonar que la dona li feia senyals, detenint la seva marxa per baixar de la moto i acostar-se al lloc dels fets, on l'esmentada jove li va comunicar no era la mare de la nena i que s'hi havia acostat al adonar-se que estava sola al mig del carrer, espantada i ploriquejant.

Aquestes persones es van fer càrrec immediatament de la nena i, ràpidament, van alertar els serveis d'urgència, i va ser mobilitzada la Policia Local, els agents de la qual van comprovar posteriorment que la menor havia sortit d'una guarderia de la zona.

A continuació, hauria fet acte de presència al lloc la mare de la nena, que havia acudit a l'esmentada guarderia per recollir-la, descobrint que aquesta no era a les instal·lacions esmentades. En qualsevol cas, la menor no presentava danys i torna a estar amb la seva família.