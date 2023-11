Judici a un suposat vident acusat d'abusar sexualment d'una dona una vintena de vegades i de presumptament estafar-lo 362.000 euros @ep

Un suposat vident acusat d'abusar sexualment d'una dona una vintena de vegades i de presumptament estafar-lo 362.000 euros ha negat les acusacions aquest dimecres al seu parer a l'Audiència de Barcelona.

La Fiscalia reclama per a ell una condemna de 14 anys de presó per abús sexual i estafa continuats, i la família de la víctima, que es va suïcidar uns dies abans de la detenció del sospitós, exigeix a través de l?acusació particular una pena de 15 anys de presó pels mateixos delictes.

Al judici s'ha llegit i tingut en compte com a prova la declaració que la dona va fer abans de morir, a la fase d'instrucció, quan va explicar que va contactar amb el suposat vident perquè creia que li havien fet un mal d'ull després d'encadenar una depressió i altres problemes mèdics.

L'home li va dir que estava a punt de morir-se perquè "li havien fet màgia negra i calia treure-li la bestiola" que suposadament tenia a l'estómac, segueix la declaració de la víctima.

La dona va explicar que en la segona visita l'home el va fer despullar-se i estirar-se a terra per masturbar-se i suposadament expulsar el "bitxo" amb un orgasme, i en següents sessions al llarg d'uns tres mesos ell la va masturbar al voltant d'una vintena de vegades.

Un dia l'home li va mostrar que "la bestiola estava al llençol i se suposa que li havia sortit per la vagina": la dona el va portar a una clínica perquè l'analitzés, i li van dir que era un cuc que no pot viure dins un cos humà.

TESTIFIQUEN ELS SEUS FILLS



Les visites de la dona amb el suposat vident van començar el març del 2019 i van durar uns tres mesos, i durant aquest temps li va lliurar uns 362.000 euros en préstecs i pagaments suposadament per millorar el tractament amb altres supòsits vidents, però finalment la dona es va adonar que era un engany, ho va explicar al seu entorn i es va querellar.

Al judici també han declarat els tres fills de la víctima, que han explicat que la seva mare els va explicar que visitava el vident quan "va començar a veure coses rares, es va adonar que era una estafa" , i han explicat que la dona i l'acusat van tenir una relació personal després de les visites com a vident.

El germà petit, que llavors convivia amb la seva mare, ha explicat que una vegada va veure personalment l'acusat quan va anar a buscar diners a la dona a casa seva, i ho ha reconegut com l'home assegut al banc d'acusats, igual que han fet els seus germans, que havien vist abans l'acusat a fotos.

L'ACUSAT DIU QUE ERAN "PARELLA"



L'acusat ha optat per contestar només les preguntes del seu advocat i ha afirmat que ell només feia de "transmissor" i traductor entre la dona i un suposat vident que actualment és a Guinea Bissau.

En la seva declaració, l'acusat s'ha referit a aquest suposat segon vident amb el mateix nom que les acusacions li atribueixen a ell mateix, que no és el seu nom real sinó el sobrenom que feia servir com a vident en tractar la dona.

Ha negat que n'abusés --"teníem una relació de parella"-- ni que, com va explicar la dona, la instara a abandonar els antidepressius que prenia abans de visitar-lo.

També ha negat que rebés els diners que la dona afirma que li va pagar en efectiu després de retirar-los del compte on tenia ingressats els diners de la venda d'un pis: "Aquests diners mai els he rebut. Mai vaig veure aquests diners dels quals està parlant".