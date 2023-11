Arxiu - Agent de la Policia Nacional en imatge darxiu.

La Policia Nacional ha practicat les últimes hores quatre detencions pels disturbis d'aquests dies enrere en les protestes als voltants de la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid, entre els quals hi ha un líder de Democràcia Nacional, segons han informat fonts policials.

El capitost del partit d'extrema dreta Democràcia Nacional detingut és Pablo Lucini, segons aquestes fonts. La formació ha assenyalat a les xarxes socials que es tracta del seu delegat a Madrid i que l'arrest l'han dut a terme agents de la Brigada Provincial d'Informació al seu domicili.

Les quatre detencions confirmades per fonts policials s'han fet per les investigacions de la Policia Nacional arran dels enregistraments que s'han fet de les concentracions contra la llei d'amnistia pactada per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern.

La policia havia practicat un total de 76 detencions per delictes de desordres públics, desobediència i atemptat contra agent de l'autoritat en el marc de les protestes a Ferraz que es van iniciar el 3 de novembre. Segons dades del Ministeri de l'Interior el 21 de novembre, 47 havien passat a disposició judicial i 29 han quedat en llibertat.

A les manifestacions s'ha detectat de forma recurrent grups de manifestants d'extrema dreta que han llançat consignes contra el Govern i també han llançat objectes a la línia policial, de vegades intentant depassar les tanques col·locades pels antidisturbis.

Ahir a la nit es va celebrar la vintena protesta a Ferraz, que han anat perdent afluència progressivament. Segons dades de la Delegació del Govern, en aquesta última hi va haver 800 persones, encara que cap a les 21.30 hores la majoria va abandonar la concentració de forma pacífica i sense aldarulls significatius.

El sindicat Solidaritat, associat a Vox i un dels convocants de la majoria de les manifestacions contra l'amnistia a Ferraz, va anar ahir a la nit a la vintena jornada de protestes per animar els assistents a unir-se aquest 24 de novembre a una vaga general.