La Guàrdia Civil investiga el cas. Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil investiga l'aparició del cadàver d'una dona amb signes de violència ocult després d'un contenidor i un mur d'una finca, entre mala herba, a prop de les instal·lacions de la ITV al polígon d'As Gándaras, a O Porriño (Pontevedra).

Segons han informat fonts de la Guàrdia Civil i del 112, la troballa es va produir dijous passat a la tarda i el cos estava ocult darrere d'un contenidor i d'un mur de tancament d'una zona de mala herba .

Fonts coneixedores de la investigació consultades per Europa Press han apuntat que el cos tenia aparença d'haver estat traslladat des d'un altre lloc i "dipositat" allà .

La dona, que va aparèixer vestida amb roba fosca i sense documentació, està sense identificar, i aparentava "uns 40 anys". Amb tot, no hi ha denúncies per dones desaparegudes a la província de Pontevedra . Al lloc es van desplaçar efectius de 061, i de Guàrdia Civil, així com bombers del parc comarcal d'O Porriño i Policia Local per regular el trànsit al vial.

També va arribar a la zona comissió judicial per al?aixecament del cadàver, que va ser traslladat en un vehicle d?una empresa funerària de Vigo.

L'alcalde d'O Porriño, Alejandro Lorenzo, també va estar al punt i, a més de traslladar la seva consternació per la troballa, va confirmar que el cos de la dona va ser localitzat per un transportista, conductor d'una furgoneta, que es va aturar a parlar per telèfon i ho va veure. Aquest testimoni i altres vianants van acudir a un taller que es troba davant per alertar de la troballa i de seguida van contactar amb Emergències.

Després de l'aixecament del cos, membres de l'equip de criminalística han realitzat la inspecció ocular del lloc on va ser localitzat, així com dels voltants, fent fotos i fent vestigis que puguin ajudar a la investigació. Tot això ajudats per uns potents focus instal·lats al lloc i per llanternes, ja que la falta de llum a aquelles hores de la tarda ha dificultat les tasques.