Agents de la Policia Local de Palma. Foto: Policia Local de Palma

Un operatiu conjunt de la Policia Nacional i la Policia Local de Palma ha acabat amb la detenció d' un agent municipal que gestionava trasters i locals comercials com a vivendes de forma fraudulenta per a immigrants a qui cobrava entre 300 i 750 euros.

El funcionari està acusat de delictes d' afavoriment de la immigració irregular contra la integritat moral i estafa arran d'una denúncia que va partir de la Conselleria d'Habitatge.

Segons el relat dels agents, el presumpte autor, una vegada que acabava la jornada laboral, gestionava diversos immobles en plantes baixes i soterranis a Palma .

Els tenia habilitats com a trasters i no tenien llum o ventilació adequada i també habilitava locals comercials com a microhabitatges on residien nombroses persones majoritàriament d'origen estranger i en condicions insalubres.