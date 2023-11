Els fets han estat a l'alçada de Sant Salvador de Guardiola (Barcelona), informa aquest diumenge el Servei Català de Trànsit (SCT).

Un motorista de 46 anys ha mort després de col·lisionar frontalment amb un vehicle dissabte a la via C-37 a l'alçada de Sant Salvador de Guardiola (Barcelona), informa aquest diumenge el Servei Català de Trànsit (SCT).

El motorista i el vehicle van xocar per causes que encara s'investiguen arran de la col·lisió el motorista va resultar ferit crític i va ser evacuat a l'Hospital Althaia de Manresa (Barcelona), on posteriorment ha mort.

A l'accident també es van veure implicats una altra moto i dos turismes més, i va causar un ferit en estat menys greu que va ser traslladat al mateix centre hospitalari.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 17.46 hores i se'n van activar dues de les patrulles; quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima mortal, són 137 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest 2023 a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 50 de les quals eren motoristes, segons dades provisionals de l'SCT.