Arxiu - Un agent de la Guàrdia Civil, d'esquena, al costat d'un vehicle oficial

Un veí de Barberà del Vallès ha estat detingut per la Guàrdia Civil per presumptes agressions sexuals a dos nebots menors durant diversos anys. Aquest individu de 52 anys també hauria gravat aquests abusos en vídeo per compartir els arxius resultants amb un grup de pedòfils a Espanya, amb els quals suposadament intercanvia regularment material de pornografia infantil, tal com ha confirmat EL PERIÓDICO.

En els propers mesos es duran a terme investigacions per determinar si hi ha més víctimes del presumpte violador. Actualment, només s'ha aconseguit identificar els dos nebots, un de sang i un altre polític, que van ser objecte de repetides agressions per part d'aquest presumpte agressor sexual. Aquests abusos van passar a esquena dels seus pares i des que eren molt petits.

Els agents policials continuen amb la investigació en curs, anomenada Operació Duriel. El seu objectiu principal no només és trobar més menors afectats, sinó també identificar altres pederastes que formaven part del cercle de confiança ombrívol al qual pertanyia el detingut.

Aquest grup operava mitjançant un sistema en què per ingressar, els membres havien de proporcionar vídeos en què fossin reconeixibles mentre cometien abusos sexuals a menors. Segons les evidències recopilades, diversos membres d'aquest grup d?agressors sexuals a menors viuen a Espanya.