Arxiu - Un agent de la Guàrdia Civil, d'esquena, al costat d'un vehicle oficial

La Guàrdia Civil investiga el conductor d'un camió, de 34 anys , que va donar positiu en la prova de drogues --cocaïna i amfetamines-- i que multiplicava per vuit la taxa d'alcohol permesa per a un conductor professional. Ja havia donat a més positiu en una altra prova de drogues a què havia estat sotmès.

Els fets es van iniciar quan agents de l'equip d'atestats del subsector de Trànsit de Sevilla van ser alertats per la Central Operativa de Trànsit (COTA) d'un sinistre a la carretera A-8008 on un vehicle tipus formigonera havia patit una sortida de via i posterior bolcada, ha relatat l'Institut Armat en una nota de premsa.

Un cop sotmès el conductor a les proves legalment establertes va llançar un resultat d'1,17 mg/l en aire espirat a la primera prova i 1,27 mg/l a la segona, octuplicant amb això la taxa permesa per als conductors professionals. En sotmetre'l posteriorment a la de drogues, va llançar un resultat positiu en cocaïna i amfetamines, confirmada pel laboratori de referència, i segons es puc comprovar, igual que una altra a què va ser sotmès dies abans, en què va ser cocaïna la droga detectada.

Tot i l'aparatositat de l'accident, el conductor de 34 anys estava il·lès, però la via va ser tallada i desviat el trànsit per la carretera SE-3102 per poder dur a terme les tasques de rescat del camió formigonera que conduïa.