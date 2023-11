La Policia Nacional ha detingut a Santander un home de 34 anys com a presumpte autor d'un delicte continuat d'estafa, per utilitzar moltes vegades una cartilla bancària sostreta a un ancià, que coneixia, per treure un total de 147.000 euros.

Vehicle de la Policia Nacional.

Segons han informat avui fonts policials, la víctima va denunciar el 27 d'octubre passat que, entre març i octubre d'aquest any, havien efectuat nombroses disposicions amb la cartilla per aquest import.

Segons va relatar, després de la venda de casa seva, va ingressar els beneficis juntament amb la resta de diners estalviats al llarg de tota la vida i persones conegudes del seu entorn, que ho sabien, així com de les seves condicions de "vulnerabilitat", van aprofitar tal circumstància per apoderar-se d'una gran quantitat de diners, sota el pretext de brindar-li ajuda.

En concret, el denunciant, un septuagenari, a més de la seva edat avançada, estava travessant el duel per la mort d'un ésser estimat, tenia problemes de salut i patia una gran insuficiència visual.

A més dels diners, aquestes persones es van apoderar del que havia estat el seu domicili abans de la venda, de diversos objectes de la seva propietat, entre ells un rellotge, una cadena d'or amb un penjoll i una llibreta bancària, amb què van efectuar les disposicions de efectiu.

Després de comprovar els fets, la investigació va culminar amb la identificació del presumpte autor, comprovant-se els comptes bancaris, en un dels quals tenia 10.000 euros que podrien estar destinats a la compra d'un habitatge que tenia previst fer de manera imminent.

En coordinació amb el Jutjat d'Instrucció corresponent de Santander, es va aconseguir recuperar els diners dels comptes del sospitós i es va procedir a detenir-los, a la zona de Monte, com a presumpte autor d'un delicte d'estafa.

Al registre del seu domicili, dut a terme el passat 16 de novembre, i en què es va comptar amb la Unitat de Guies Canins, es van localitzar part dels diners sostrets (13.000 euros en efectiu) i la llibreta amb què es van efectuar els reintegraments, així com altres proves de la seva suposada autoria.

El detingut, que no té antecedents policials, va ser posat a disposició judicial. A més, es va prendre declaració a dues persones més, en qualitat d'investigats, per la presumpta participació en els fets.