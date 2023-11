El presumpte responsable, un noi de 19 anys, ha estat detingut. Foto: Mossos

Els Mossos d'Esquadra han arrestat un jove de 19 anys per presumptament robar-li la cartera a una persona vulnerable i estafar-lo.

El suposat estafador, conegut de la víctima, li va robar la documentació sense que ho sabés i, quan aquesta no trobava la cartera, es va guanyar la seva confiança i li va aconsellar que no denunciés o li digués a la seva família, aprofitant-se a més per utilitzar la seva víctima telèfon i accedir al codi de la targeta de crèdit.

Tot seguit, va treure 790 euros d'un caixer automàtic, va intentar treure fins a 2.400 euros més sense èxit i va sol·licitar dos crèdits de fins a 3.000 euros, que li van ser denegats per falta de documentació.

Després de denunciar als Mossos que algú havia retirat els diners del banc, la víctima es va entrevistar amb els agents, que van sospitar de l'actitud d'un conegut amb qui havia coincidit els dies dels fets.

Finalment, els investigadors van comprovar que el sospitós era l'home que havien observat en imatges traient diners amb la targeta de la víctima i els van detenir, el qual va passar a disposició judicial al Jutjat de Guàrdia de Tarragona acusat de diversos delictes d'estafa bancària, falsificació de documents i descobriment i revelació de secrets.