Juanjo Ballesta / @EP

L'actor Juanjo Ballesta ha estat detingut per agents de la Policia Nacional per la presumpta comissió d'un delicte de robatori per violència que hauria comès al districte d'Hortaleza, han informat fonts jurídiques i policials.

La detenció es va produir per uns fets que van passar ahir quan el popular intèrpret que va donar vida al 'Bola' es va embrancar en una baralla amb un conegut en què haurien arribat a les mans. Després de la suposada agressió, va fugir amb els seus diners, uns 50 euros, i amb la caçadora.

Després de ser arrestat dimarts i passar la nit als calabossos, l'actor serà aquest matí posat a disposició judicial per prestar declaració sobre els fets. En aquests moments, es troba als calabossos de Plaça de Castella.

Ballesta està immers en un altre procés judicial per una suposada agressió sexual que hauria comès el 20 de juliol passat a la localitat de Parla, on resideix.

Per aquesta causa, es troba en llibertat sense mesures cautelars després que la jutgessa rebutgés imposar-li una ordre d'allunyament respecte a la suposada víctima per suposades "contradiccions" al seu testimoni.

En el marc d'aquest procediment, la jutgessa ha citat per al gener la psiquiatre de la víctima per donar validesa al testimoniatge i poder continuar així amb altres diligències.