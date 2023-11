Quatre joves, de 20, 19, 18 i 17 anys , han estat detinguts a Bilbao per la seva presumpta implicació en delictes d'aplanament de casa i intent d'homicidi. Pel que sembla, els arrestats van entrar en un domicili per la força i van agredir un noi que hi residia, i després el van llançar per una finestra, des d'una altura de 6 metres, segons ha informat el Departament basc de Seguretat.

Cap a dos quarts de set de la tarda, l'Ertzaintza va rebre un avís que s'estaven produint diversos aldarulls en un domicili del barri San Francisco de la capital biscaïna.



En arribar dels agents, dos joves que sortien en aquell moment del portal van ser identificats. Un presentava el que semblaven ser restes de sang a la roba, segons ha explicat la Conselleria.



Els recursos policials van continuar fins a un domicili de la segona planta, la porta del qual estava oberta i on van identificar dos homes més.



La víctima es trobava a la via pública amb diverses lesions per cops, magulladures i una ferida punxant en una cama , i va ser traslladada en ambulància a l'hospital, on està ingressat en observació.

Segons les primeres investigacions, els quatre joves identificats al lloc, que no resideixen al

immoble, van irrompre al domicili per la força i van començar a agredir el habitants d'una de les

habitacions. Finalment, dos dels autors, pel que sembla, van agafar la víctima i el van llançar per la

finestra cap a la via pública, des d'uns 6 metres d'alçada.



En base a aquests indicis, els recursos de l'Ertzaintza van procedir a la detenció de les quatre persones

presumptament implicades en els fets. La investigació continua a l'espera de presentar les

diligències i les persones detingudes a disposició judicial.