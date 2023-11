Part del material intervingut. Foto: Policía Nacional

Agents de la Policia Nacional han detingut a Puerto Real (Cadis) un home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, en intervenir al seu traster més de 234.231 dosis de fàrmacs il·legals usats per tractar la disfunció erèctil que estaven disposats i preparats per a la seva imminent venda al mercat il·legal per tot el territori nacional.

La investigació es va iniciar arran d'informacions obtingudes gràcies a la col·laboració ciutadana on alertaven que en un traster de la localitat de Puerto Real una persona guardava presumptament substàncies il·legals encara que sense precisar de quina mena, ha indicat la Policia Nacional en una nota.

Fruit de les indagacions sobre aquest espai, els investigadors policials van descobrir la identitat del presumpte autor i van esbrinar que utilitzava un traster llogat per emmagatzemar i amagar de forma il·lícita fàrmacs destinats per tractar la disfunció erèctil.

El modus operandi utilitzat era proveir-se d'aquestes pastilles a través de països estrangers, que eren transportades ocultes en paquets de cereals per burlar així els controls fronterers. Posteriorment, procedia a la venda a petita i mitjana escala ja al territori nacional.

Després de la intervenció policial s'ha aconseguit retirar del mercat negre aquestes substàncies i evitar el greu perill que suposaria per a la salut o vida de les persones, ja que la persona detinguda no tenia formació i habilitació professional per al subministrament, a més de no tenir en compte els efectes secundaris que la ingesta d'aquests fàrmacs poguessin ocasionar a les persones, si es té en compte que no tenen el control farmacèutic europeu. A tot això cal afegir les pèssimes condicions on es custodiava el material confiscat, mancant de ventilació i de condicions òptimes de salubritat.

El detingut en unió de l'atestat policial va ser posat a disposició del jutjat d'instrucció número u de Puerto Real en funcions de guàrdia.