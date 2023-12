Arxiu - A la dreta, assegut després dels advocats i el fiscal, l'ancià que va matar un lladre que va assaltar casa seva a Porreres el 2018. A l'esquerra, a la banqueta, un dels acusats per participar al robatori. - EUROPA PRESS - Arxiu

La magistrada-presidenta del Jurat de l'Audiència Provincial de Balears ha emès una sentència absolutòria per a Pau Rigo, l'home de 83 anys de Porreres (Mallorca) que va disparar mortalment un lladre durant un assalt a casa seva el 2018.

La sentència ha estat notificada aquest divendres, després que el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) revoqués la nul·litat del veredicte. Rigo ha estat absolt del delicte d'homicidi de què l'acusava la Fiscalia.

D'altra banda, la magistrada ha condemnat a quatre anys i vuit mesos de presó un veí de Campos com a autor intel·lectual del robatori amb violència a casa habitada; un altre veí de Campos a quatre anys i sis mesos per cooperar en la planificació de l'assalt; ia quatre anys i 11 mesos un ciutadà d'origen colombià per executar el robatori i per les lesions a l'ancià.

LA DEFENSA VA SOSTÈ QUE EL VEREDICTE ERA ABSOLUTORI

El lletrat de Rigo, Jaime Campaner, havia defensat que no procedia repetir el judici, com havia disposat la magistrada a instàncies de la Fiscalia, sinó que, interpretant el veredicte, entenia que només es podia emetre una sentència absolutòria per a la persona gran.

Argumentava que al veredicte el Jurat va descartar per unanimitat, que Rigo hagués disparat amb intenció de causar la mort al lladre. El problema va ser que, en un altre punt posterior del veredicte, va recolzar per cinc vots davant de quatre --cosa que no és suficient per a un fet desfavorable-- que Rigo és culpable de matar el lladre "estant sotmès a una amenaça, real, seriosa i imminent que va produir una afectació greu de la seva entesa i una deficitària dominació de la seva voluntat”.

"Si no s'ha arribat al nombre de vots necessaris per a la declaració de culpabilitat de l'acusat Pau Rigo, la conseqüència no pot ser altra que el dictat d'una sentència absolutòria amb tots els pronunciaments favorables per al meu patrocinat", raonava el recurs.

El TSJIB va revocar l'anul·lació del veredicte sense pronunciar-se sobre el sentit de la sentència perquè corresponia a la magistrada dictar-la.

SALT EN UNA CASA DE CAMP

Els fets que es van jutjar van tenir lloc el febrer del 2018 en una casa de camp a Porreres. A la banqueta es van asseure Pau Rigo, un home de 83 anys acusat d'homicidi per la mort de l'atracador; i Fredy Escobar, Marcos Rotger i José Antonio Sánchez, acusats de planejar i executar el robatori.

Durant l'execució del robatori per part d'Escobar i el seu germà bessó, Rigo, que aleshores tenia 78 anys, va agafar una escopeta de caça i va disparar contra l'últim, que va morir. Per al jubilat, la Fiscalia demanava una pena de quatre anys, si bé la mare del lladre mort va arribar a demanar fins a 15 anys per assassinat.

L'home ja havia estat víctima d'un altre robatori uns mesos abans. Rotger i Sánchez van ser condemnats per haver-ho planejat també. Al judici, Rigo va expressar la por que va passar: "Em va entrar el pànic, em vaig veure que em mataven". Ha insistit que "no volia disparar" però que els lladres, lluny d'acovardir-se al veure l'escopeta, se'l van tirar a sobre.