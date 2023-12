Ambulància del SAMU 061 de les Illes Balears (ARXIU)

El propietari dels gossos que aquest divendres han atacat una excursionista d'aproximadament 38 anys, ferint-la de gravetat, ha estat identificat, segons han confirmat fonts properes a la investigació.



Els fets han passat cap a les 09.50 hores d'aquest divendres, quan una dona ha resultat ferida de gravetat després de l'atac de sis pitbulls al Calvari de Felanitx. Tres dels gossos han hagut de ser abatuts per la Policia Local.



Una ambulància s'ha desplaçat al lloc per atendre l'excursionista ferida. La dona ha patit ferides per mossegada a les cames i els braços després de l'atac dels gossos i, després de ser estabilitzada, ha estat traslladada a l'Hospital de Manacor en estat greu.



Per part de Bombers han actuat a la zona el parc de Felanitx, una dotació de Manacor i un sergent. La dona, en el moment de l'atac, es trobava en un lloc on els vehicles no podien accedir, per la qual cosa els efectius han hagut d'arribar-hi caminant.



També s'han desplaçat fins al lloc agents de la Policia Local de Felanitx i del Servei de Protecció de la Natura (Seprona), que s'han endut els gossos de la finca.