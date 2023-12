La dona va escapar del cotxe i va demanar ajuda en un hotel proper. EP

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 20 de novembre un home de 38 anys a Barcelona per presumptament captar una dona a França i enganyar-la per intentar vendre-la amb finalitat d'explotació sexual a canvi de diners, informa aquest diumenge.

L'investigat i la víctima van iniciar una relació d'amistat a França a l'agost i l'home, que va utilitzar un nom fals per presentar-se, va proposar que es tornessin a veure al novembre a Barcelona, cosa que va cridar l'atenció de la dona, ja que tots dos residien a França, però finalment hi va accedir.

Arribats a Barcelona, van sopar en un restaurant i durant la conversa l'home li va preguntar diverses vegades si a més de francès també parlava o entenia a l'àrab, una insistència que a la dona li va semblar estranya, i va fer veure que només parlava francès -- encara que parlava i entenia àrab--.

Acabat el sopar, van entrar en un cotxe i l'home va iniciar una trucada telefònica en àrab amb una tercera persona, durant la qual la víctima va poder escoltar com l'investigat "pretenia acordar la venda a canvi d'una quantitat de diners i que l'enganyaria per aconseguir-ho".

Durant la conversa, el detingut "parlava dels trets físics de la dona com a òptims per a una explotació sexual", i per això ella, espantada, va aprofitar un moment en què ell va aturar el vehicle per sortir corrents i demanar ajuda als treballadors d'un hotel proper.

El personal de l'hotel va alertar de seguida el telèfon d'emergències 112 i una patrulla de paisà dels Mossos d'Esquadra que estava per la zona va detenir l'home, que al moment "volia fer creure als agents que la dona era la seva parella sentimental".

Mentrestant, el recepcionista de l'hotel va rebre una trucada de la suposada germana de la dona assegurant que la vindria a buscar en poca estona, però la dona va confirmar que no tenia cap germana.

Després de detenir-lo, l'home va passar a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Barcelona el 23 de novembre passat.