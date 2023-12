Part del material intervingut. Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha detingut 11 persones que formaven una organització amb dues branques a Espanya i Itàlia dedicades a la distribució internacional d'oli d'oliva adulterat. L'operació ha estat realitzada de manera coordinada amb Carabinieri i Europol amb el registre entre tots dos països de 8 cooperatives de les províncies de Ciudad Real, Jaén i Còrdova.

El Seprona de la Guàrdia Civil va realitzar la inspecció d'un camió que transportava oli d'oliva a Manzanares (Ciudad Real) on va detectar una sèrie d'anomalies. Arran d'aquest cas, la Unitat Orgànica de Policia Judicial va iniciar l'operació Omegabad, ha informat l'Institut Armat en nota de premsa.

Els agents van comprovar l'existència d'una organització amb dues branques, una espanyola i una altra d'italiana, dedicats a distribuir oli d'oliva adulterat a nivell internacional.

A Espanya feien servir una empresa vinculada amb el procés d'adquisició d'olis de menor categoria per fer canvis en la categoria d'olis tèrbols a lampants per convertir-los en verge i verge extra mitjançant falsificacions de la documentació per poder comercialitzar-los.

Barrejaven els olis tèrbols, un subproducte de l'oliva, amb l'oli d'oliva de millor qualitat per aconseguir uns paràmetres adequats de greixos i eritrodiol que permetessin el comerç. També impedien la traçabilitat del producte mitjançant el no-registrament dels olis d'oliva de la seva empresa.

A Itàlia, 2 empreses aglutinaven olis de gran part dels països que tenen rellevància al panorama oleícola, entrant la majoria a la Unió Europea a través de Portugal i realitzant amb ells els mateixos procediments de falsificació i manipulació que a Espanya.

A més, feien servir una forta estructura empresarial transnacional mitjançant mercantils als principals països productors d'oli sense controls de traçabilitat com l'espanyol que facilitava la tasca d'adulteració.

Durant la investigació s'ha comptat amb la col·laboració de l'Arma de Carabinieri italiana i Europol, que també han participat a les inspeccions.

S'han realitzat 8 registres a Espanya i Itàlia de manera simultània on han estat detingudes onze persones. Cinc de les inspeccions han estat realitzades en envasadores i magatzems d'oli de les províncies de Ciudad Real, Jaén i Còrdova.

Entre tots els registres s'han immobilitzat 16 dipòsits d'oli i més de 5.200 litres d'oli d'oliva adulterat llest per a la venda al públic. Han estat intervinguts més de 91.000 euros en efectiu, quatre vehicles d'alta gamma i bloquejat diversos comptes bancaris.