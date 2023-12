Un vehículo de los Mossos. Foto: Mossos

Agents dels Mossos d’Esquadra, conjuntament amb la Guàrdia Civil, han detingut 4 homes als qui s'atribueixen delictes de robatori amb força, de robatori i furt d’ús de vehicles, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal.

El passat 28 de novembre els investigadors van fer un operatiu policial localitzat als municipis de Madrid, Leganés i Toledo, on van detenir quatre persones relacionades amb els robatoris i van fer 10 entrades i registres a domicilis, on van localitzar diferents estris utilitzats per robar vehicles. A més, els agents van intervenir més de 7.500 euros en efectiu, material electrònic per inutilitzar sistemes d’alarma i eines per franquejar els accessos dels establiments.

Arran de la explotació d’un dels casos de la Unitat Central de Multireincidents, també amb la Guardia Civil, que es va dur a terme el mes a principis de 2022 contra un grup que residia a Madrid i realitzava encastaments a empreses de telefonia i informàtica a Catalunya, es va obtenir una línia d’investigació centrada en un dels detinguts.

Els investigadors van treballar el material obtingut i van aconseguir més informació sobre un dels membres d’aquest grup. Van acreditar que l’investigat va participar en el robatori amb força que va patir la botiga de roba de luxe al Passeig de Gràcia la nit del 27 d’octubre de l’any passat, on els presumptes autors es van endur un botí valorat en 350.000 euros.

Posteriorment en data 17 de gener de 2023 es va produir una temptativa de robatori amb força a una altra botiga amb el mateix modus operandi. Els investigadors van obtenir indicis que situaven a almenys tres autors del robatori del dia 27 de novembre. En aquesta ocasió es va poder realitzar un operatiu policial d’espera amb investigadors i agents de seguretat ciutadana, tant de paisà com uniformats, on es van poder fer dos detencions in fraganti i també aconseguir indicis de l’autoria dels fets.

En tractar-se d’un grup criminal diferenciat per part d’aquesta unitat es va decidir obrir un nou cas focalitzat en aquest robatori a Passeig de Gràcia, sobretot tenint en compte que durant l’any 2022 s’havien produït un total de vuit robatoris amb força a diferents botigues de productes de luxe. Aquests robatoris van ser inicialment mitjançant encastaments, tot i que arran de les mesures de seguretat implementades a diferentsbotigues, els autors van canviar la seva estratègia.

Els lladres accedien als comerços i a les seves dependències forçant les portes de servei que connectaven amb l’escala de la finca. Prèviament, inutilitzaven els sistemes de seguretat i una vegada a l’interior de l’establiment, obrien les portes de les estances a cops per emportar-se tots aquells articles de luxe que trobaven al seu pas. Els autors dels fets no deixaven a la vista cap part del seu cos per a dificultar la seva identificació.

ENCASTADORS ITINERANTS

Els modus operandi utilitzat pels diferents grups investigats, són molt similars. Els delinqüents sostreien vehicles, ja fos a Madrid o a Catalunya, amb els quals feien els desplaçaments des de la Comunitat de Madrid per cometre els diferents fets delictius.

Els investigats comptaven amb el suport logístic d’altres persones vinculades al món delinqüencial a Catalunya que els facilitaven aquesta cooperació a canvi d’un percentatge dels beneficis del robatori. Eren els encarregats de llogar cases, donar cobertura al grup o ajudar-los a desfer-se, o col·locar, el botí.

Es tracta de grups molt professionalitzats, itinerants i amb molta autonomia, que tant podien establir-se durant dies a Catalunya i anar duent a terme els diferents fets, o bé en una mateixa nit desplaçar-se des de Madrid i cometre delicte en el seu trajecte. De fet, uns dies abans de l’explotació de la investigació, concretament la nit del passat 23 de novembre, i a conseqüència d’una infracció de trànsit detectada a Barcelona per la Guàrdia Urbana, agents dels Mossos van identificar al centre de la ciutat dos dels investigats quan disposaven de material per possiblement cometre un robatori.

La coordinació entre Mossos i la Guàrdia Civil va permetre dissenyar un dispositiu policial adaptat que va concloure el 28 de novembre amb la detenció dels autors, així com a obtenir informació sobre l’organització, que ha permès, en última instància desmantellar-la.

Els detinguts van passar a disposició del Jutjat d’Instrucció número 3 de Barcelona el passat dijous 30 de novembre. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.