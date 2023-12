Els fets van passar la nit del dissabte 2 de desembre. Foto: Pexels

La Policia Nacional ha detingut 2 persones, un home de 32 anys i una dona de 20, per presumptament apunyalar a l'abdomen ia l'esquena una altra després d'una baralla a la sortida d'una discoteca a Platja de Palma .

Segons informa aquest dilluns el cos, els fets van passar dissabte 2 cap a les 4 del matí, quan hi va haver una discussió en un local d'oci i les persones implicades van decidir sortir de l'establiment. Després d'això, va començar una baralla entre diverses persones i, en un moment donat, una dona va treure de la bossa una navalla i va clavar dues punyalades a l'abdomen i dues a l'esquena a la víctima.

Els porters del local van separar les parts implicades i els presumptes autors van fugir del lloc. Quan els agents es van personar a la zona, van observar un jove estès a terra ensangonat, per la qual cosa es va donar avís a una ambulància.

Els policies van recollir la informació necessària i van fer una batuda per la zona, mentre els serveis sanitaris van traslladar la víctima fins a l'hospital. El ferit ja ha estat donat d'alta.

Després de l'agressió, un dels implicats va sortir fugint del lloc i diversos porters van anar darrere seu, donant-li abast a les proximitats i enfrontant-se el presumpte autor a ells amb la navalla. Els vigilants van aconseguir reduir aquesta persona i recuperar l'arma blanca fins que van arribar els agents, i van procedir a la detenció.

D'altra banda, el grup de Policia Judicial que s'encarregava de la investigació del cas va començar a fer les gestions pertinents per localitzar la presumpta autora de les punyalades, i va ser detinguda per temptativa d'homicidi. Tots dos arrestats tenen antecedents per fets violents.